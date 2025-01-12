Bahattin Sofuoğlu sürpriz yapacak

Geçen sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez boy gösterecek ve Yamaha Motoxracing'in başarısı için mücadele edecek Bahattin Sofuoğlu, çalışmalarını Sakarya'da Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdü.

Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon öncesi 22-23 Ocak'ta İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle ilk kez piste çıkacak.

"SÜRPRİZ YAPMAK İSTİYORUM"

Red Bull sporcusu Sofuoğlu, katıldığı ilk büyük organizasyonlardan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Yamaha takımıyla mücadele ettiğini anımsatarak, "Dünya üçüncüsü olduk, güzel bir serüvenimiz oldu. Şimdi de inşallah en yüksek segmente yine aynı takımla gitmek nasip oldu. Onlarla sezona başlayacağız. Superbike'ta ilk sezonum olacak. Çok fazla çalışmam gerekiyor, çok da fazla çalışmaya gayret ediyorum. Her yarış, her antrenman adım adım üzerine koymaya, bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. İnşallah sürprizler yapmak, en güzellerini yapmak en kısa sürede nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.