Bahçe duvarı devrildi. 2 çocuk altında kaldı

Kaynak: İHA
Bahçe duvarı devrildi. 2 çocuk altında kaldı
Şanlıurfa’da aşırı yağış sonrasında Siverek ilçesinde bir bahçe duvarı devrildi. Devrilen bahçe duvarının altında iki çocuk yaralandı.

Sabahın ilk saatlerinde Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi’nde meydana gelen aşırı yağış sonrasında gerçekleşen kazada 2 metrelik bahçe duvarı devrildi. Devrilen 2 metrelik biriket duvar o sırada oradan geçen 4 ve 7 yaşındaki çocukların üzerine düştü.

Çevrede olan vatandaşlar durumu acil durum yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören çocukların durumlarının iyi olduğu belirtilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

aw128480-01.jpg

aw128480-02.jpg

aw128480-03.jpg

aw128480-04.jpg

Son Haberler
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı Magazin
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı
İmamoğlu'na camide provokasyon. 'Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil' diye cevap verdi Gündem
İmamoğlu'na camide provokasyon. 'Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil' diye cevap verdi
Son dakika..DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması Gündem
Son dakika..DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
Putin Ruslardan en az 3 çocuk istedi Dünya
Putin Ruslardan en az 3 çocuk istedi
Buzdolabınızın sağlık saçmasını istiyorsanız böyle temizleyin Sağlık
Buzdolabınızın sağlık saçmasını istiyorsanız böyle temizleyin
Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması Gündem
Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması
Çayın bir mucizesi daha ortaya çıktı. Demlik demlik içeceksiniz Sağlık
Çayın bir mucizesi daha ortaya çıktı. Demlik demlik içeceksiniz