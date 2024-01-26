Bahçe duvarı devrildi. 2 çocuk altında kaldı

Sabahın ilk saatlerinde Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi’nde meydana gelen aşırı yağış sonrasında gerçekleşen kazada 2 metrelik bahçe duvarı devrildi. Devrilen 2 metrelik biriket duvar o sırada oradan geçen 4 ve 7 yaşındaki çocukların üzerine düştü.

Çevrede olan vatandaşlar durumu acil durum yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukları hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören çocukların durumlarının iyi olduğu belirtilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.