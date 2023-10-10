Bahçeli: ABD PKK/YPG siperinden İHA’mıza ateş açmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesi ile ilgili “ABD, PKK/YPG siperinden İHA'mıza resmen ateş aşmıştır” dedi.

Bahçeli: ABD PKK/YPG siperinden İHA’mıza ateş açmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İsrail ile Filistin arasındaki mesele ile ilgili yaptığı açıklamada sivil can kayıplarının haklı bir gerekçesi olamayacağını söyledi. Bahçeli, ABD’nin Suriye’de Türk SİHA’sının düşürülmesine tepki gösterdi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir zamanlar hakimiyetimiz altında barış ve huzurla yönetilen coğrafyalar bugün zulüm altındadır. Türk İslam medeniyetinin gönlü yaslıdır. Masum yüreklere taş gibi oturmuştur. Nerede insan ve inanç hakları ağır ihlallere uğradıysa orada şiddet vardır baskı vardır çatışma vardır.

Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir. Adil ve kalıcı bir barış zeminini sağlayacak kararlılık gösterilmediği sürece İsrail-Filistin sorununda bir arpa boyu yol alınamayacaktır. Sivil can kayıplarının haklı bir bahanesi olamaz. Savunmasız insanların hedef alınması felakettir.

Şiddetlenen kanlı hesaplaşma taraflar arasında bir savaşa dönüşmüştür. Üzüntümüz yüzlerce sivil ile masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamaz.

Filistin sorunu içinden çıkılması bir girdaba sürüklenmiştir. Kaçınılmaz bir ihtiyaç olan iki devletli çözüm olmadan silahların susması tam bir hayaldir.

İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize insafsızca saldırmış, insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, BM kararları yok sayılmıştır. BM acilen devreye girmeli, uluslararası toplum duyarlı hareket etmelidir.

Diplomasi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı adımlar desteklenmelidir. BM devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı. Ateşkes derhal tesis edilmeli."

ABD’YE SİHA TEPKİSİ

"5 Ekim 2023 tarihli hava operasyonu sırasında 1 adet İHA ABD tarafından düşürülmüştür. Bu müdahaleyi kınıyoruz. Neyin meşruluğundan neeyin müdafaalığından bahsedildiği muammadır. ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır. ABD'nin yaptığı meşru müdafaadır da Türkiye'nin yaptığı nedir? ABD, PKK/YPG siperinden İHA'mıza resmen ateş aşmıştır.

Ne yazık ki ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir. Bu tablodan ilk çıkan art niyettir."

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