Bahçeli Kılıçdaroğlu’nu savundu. Görevdeyken yerden yere vuruyordu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Bahçeli, muhalefeti eleştirdi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN AHI TUTACAK”

DEM Parti’nin sahnenin önünde sözde aday çıkardığını fakat sahnenin arkasında CHP ile el ele vermiş olduğunu öne süren Bahçeli, “Demlenmiş CHP, Türkiye’den kopmuştur.” dedi. Ardından Kılıçdaroğlu’nu savunan Bahçeli, “Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da, sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu’nun ahı tutacak.” açıklamasını yaptı.

Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan Adayının seçim çalışmasına yapılan saldırıyı hatırlatan Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımızın seçim çalışmaları esnasında yapılan ve demokrasimizi de hedef alan silahlı saldırıyı buradan lanetliyorum. Hiç kimse merak buyurmasın... 48 gün sonra zilletin yönetimi altında bulunan belediyeler küllerinden yeniden doğacak.” ifadelerini kullandı.

"UZAYA TÜRKÇE BAKMANIN VAKTİ GELMIŞTİR"

Bahçeli, yaptığı konuşmada, Alper Gezeravı’nın Türkiye’ye dönüşü hakkında da konuştu ve “Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum. Hayal ettiğimiz her şeyin vakti geldiğinde gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Dünyayı Türkçe okumanın yanında artık uzaya da Türkçe bakmanın vakti gelmiştir. O vakit Türk devrinde, Türkiye Yüzyılı’nda tecessüm edecektir.” sözlerini kaydetti.

"AŞAĞILIK KOMPLEKSİNE KAPILANLARI HAYATIMIZDAN ÇIKARALIM"

“Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve huzur içinde yaşamanın, yüksek hedefleri milli birlikle yakalamanın muazzam imkanlarıyla doludur. Yeter ki ağızları palavra ambarından ibaret olanlara kulak asmayalım. Yeter ki aşağılık kompleksine kapılanları hayatımızdan çıkaralım.” diyen Bahçeli, birbirimize düşüp kutuplaşırsak ağır bedeller ödeyeceğimizi söyledi.

"AYAKKABI MAĞAZASI GİBİSİNİZ"

Yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Bahçeli, “Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin, harman yeri dişlemesin, çalı gibi gezmesin. Çayı severiz sağlık açısından ve doktorların tavsiyesine uyarak, açık olursa daha da severiz. Ancak, demin çayda gemin atta olmasını bekleriz. Özgür Bey, maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz, Allah için sizde her numara olduğu görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Demli çay baş göz üstüne ama demlenmiş, dejenere olmuş bir siyasete elbette hayır diyoruz ve demeyi de sürdüreceğiz. CHP’nin DEM’lenmesi, çayın dem alması gibi değildir. Bu dem başka demdir.”

"CHP’NİN MAALESEF ÖZETİDİR"

Grup toplantısında Yılmaz Büyükerşen hakkında da konuşan Bahçeli, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in eğer beyni sulanmamışsa, izahı ve ifadesi olmayan, tekrarından yüzümüzün kızaracağı, gündeme bomba gibi düşen aşağılık sözleri, CHP’nin maalesef özetidir.” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’nu karalamaya çalışmanın Haçlı kafası olduğunu ileten Bahçeli, “Sırp Sındığı’nın Kosova’nın, Varna’nın ve Mohaç’ın acısını unutmayanların Büyükerşen’in şahsında mücessem haline gelmesi utançların en utancıdır. Yazıklar olsun diyorum… Yaşından başından da mı utanmadın. Bizans varislerine, Haçlı yanaşmalarına verilecek cevabın tarihi 31 Mart 2024…" ifadelerini kaydetti.