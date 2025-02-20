Bahçeli Meclis’te konuşsun demişti! Öcalan’ın çağrı mesajına mevzuat engeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber'de merak edilen sorulara yanıt verdi. Tunç, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın yapacağı çağrıyla ilgili bilgiler verdi.

"3. GÖRÜŞME TALEBİ HENÜZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yılmaz Tunç, İmralı heyetinin 3. görüşme talebinde bulunmadığını ifade ederek, Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceklerini söyledi.

Bahçeli'nin grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' hedefine değinen Tunç, “Amaç terörden ülkemizi temizlemek. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmralı ile görüşmesi sağlandı. 2 kez görüşüldü. 3. talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN VİDEOLU ÇAĞRI YAPACAK MI?

Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili konuşan Tunç, bebek katili Öcalan’ın video ile kamuoyuna seslenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“Mevzuata uygun değil” diyen Tunç, "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabi özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu" dedi.