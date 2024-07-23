Bahçeli ne açıklayacak. Gözler sürpriz basın toplantısında

MHP Genel Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00’da MHP Genel Merkez binasında basın toplantısı yapacağını açıkladı. MHP Genel Merkezi toplantının içeriği hakkında ise bir bilgi vermedi.

Canlı yayın frekanslarının de verildiği basın toplantısı büyük merak uyandırdı.

SİNAN ATEŞ DAVASI, ÖZEL HAREKET BAŞKANININ EL ÖPMESİ, ERKEN SEÇİM

MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde, Sinan Ateş davası, 15 Temmuz'da Özel Harekat Başkanı'nın elini öpmesi ile gündeme gelmişti. Diğer yandan Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim talebinde de bulunduğu iddia edilmişti. Ancak bu konulardan hangisinin toplantının ana maddesi olacağı ise bilinmiyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI DİLEKÇESİNDE MHP 100'DEN FAZLA İSİMDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Bahçeli, en son eski Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili gündem olmuştu. MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde gazeteci ve parti genel başkanlarının da yer aldığı 100'den fazla kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bahçeli'den henüz erken seçime ilişkin bir açıklama beklenmezken Bahçeli'nin 15 Temmuz'da, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti sırasında Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz'in elini öpmesi çok konuşmuştu.