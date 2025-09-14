Bahçeli serbest bırakılsın demişti! O belediye başkanından flaş açıklama

MHP Lideri Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde uzun zaman sonra verdiği ilk röportaj, yaptığı birçok açıklama ve çıkış gibi hayli gündem olmuştu. Tartışmalı İBB sürecinden Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile ilişkisine kadar detaylı anlatımlarda bulunan Bahçeli, Mardin Büyükşehir Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor. Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız

AHMET ÖZER UYGULANAN ÇELİŞKİ İLE CEVAP VERDİ

MHP Lideri Bahçeli'nin yaptığı bu çıkıştan sonra gözler hem mahkeme hem de Ahmet Özer'e çevrilmişti. Özer bugün X sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama ile sessizliğini bozdu. Özer, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile tutuklu Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’a 'adeta yedekleme yaparcasına ikinci kez tutuklama kararı' verilmesine tepki gösterdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınması ile CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in de AKP’ye geçmesine de değinen Özer, barış sürecini hatırlattı. Özer, 'Bir yandan barış süreci yürütürken öte yandan bununla taban tabana zıt antidemokratik adımların atılması birbiriyle bağdaşmamakta ve sürece zarar vermektedir' mesajı verdi.

Ahmet Özer’in sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan mesajı şöyle:

“Bir demokrasinin vazgeçilmez temel koşulu çok partili sistem ve seçim güvenliğidir. Bunu kayyım atamalarıyla zedelerseniz demokrasiyi ortadan kaldırmış olursunuz, bunun en büyük zararı ise ülkemize ve ülkemizin geleceğine olur. Seçimleri ve YSK’yı bypass ederek iki sene önce yapılmış bir seçimi yok sayarak seçilmiş il başkanı Özgür Çelik’i (@ozgurcelikchp) ve yönetimini görevden alıp yerine kayyum atamak hem demokrasiye hem de içinden geçtiğimiz barış sürecine vurulmuş bir darbedir.

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Esenyurt’ta, Şişli’de, Van’da, Mardin’de olduğu gibi seçmen iradesinin yargı yoluyla bypass edilerek seçilmiş Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanması, şimdi de bu durumun parti ile sürmesi kaygı vericidir. Bu durum halkın idareye olan güvenini sarstığı gibi yurttaşlık bağını zedelemekte, toplumsal barışa olan inancı zayıflatmaktadır.

Ayrıca seçmen iradesini hiçe sayan girişimlerin, seçilmiş bir başkan vekilinin parti değiştirmesinin temiz ve ilkeli siyaset anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır.

Şişli Belediye Başkanı değerli dostum Emrah Şahan’a (@REmrahSahann) adeta yedekleme yaparcasına ikinci kez tutuklama kararı verilmesi, hemen akabinde bir gün sonra da Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’nun (@hmutlu34) ve belediye personelinin gözaltına alınması kabul edilemez.

Bir yandan barış süreci yürütürken öte yandan bununla taban tabana zıt antidemokratik adımların atılması birbiriyle bağdaşmamakta ve sürece zarar vermektedir. Yaşananlara baktığımızda konunun bir parti ve ideoloji meselesini çok ötesine geçtiğini, ülkenin huzuru, refahı ve geleceği meselesine dönüştüğünü görüyoruz. Ülkenin huzur ve refahı, demokrasinin geleceği ve toplumsal barışın tesisi için bütün yetkilileri sorumluluk almaya, sorumlu davranmaya ve antidemokratik uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Zira tüm yurttaşlarımızın başta adalete olan inanç olmak üzere barışa, huzura ve refaha ihtiyacı var.”