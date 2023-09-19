Bahçeli'den Avrupa Birliği çıkışı. "AB işine baksın bizden de sonuna kadar uzak dursun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) sonrası basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“AVRUPA BİRLİĞİ İŞİNE BAKSIN”

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı Erdoğan'ın temaslarının aksine, "Avrupa Birliğinin kirli, kindar ve tarihi hesaplarla ihata edilmiş müzakere defteri açılmamak üzere ister tek taraflı ister iki taraflı olsun mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Türkiye çevresinde dost kuşağı oluşturmaya Mahir ve muktedirdir. NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BİRLİĞE GİRİŞİNİ YAPAY BAHANELERLE DEVAMLI KUNDAKLANDI"

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında karşılıklı güvenin yeni baştan inşası için düzenlenen 26 Mart 2018 tarihli Varna Zirvesi'nden de bir sonuç alınmadığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Rumların ve Yunan tezlerinin ambargosu altında Türkiye'nin tarihi haklarından ve egemenlik çıkarlarından vazgeçmesi için sürekli yeni engeller çıkarmıştır. Türkiye'nin tarihine, milli ve manevi değerlerine sırt dönmesini, yani varlığını kesin olarak reddetmesini projelendirenler, müzakere havucuyla tek yanlı bağımlılığı sürekli hale getirmek için uğraşmışlardır. Yalnızca Rum ve Yunan komplosu değil, geri planda ABD'nin, Almanya'nın ve Fransa'nın bulunduğu potansiyel blok, Türkiye'nin birliğe girişini yapay bahanelerle devamlı kundaklamış ve kösteklemiştir. 2019 yılının ikinci yarısında, Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın 'Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına giriştikleri hidrokarbon sondaj faaliyetleri'ne verdiğimiz tepki sonrası AB'nin 'Birlik Dayanışması' adı altında ülkemize karşı aldığı kararlar tam bir çifte standart olarak tarihe geçmişti. Ardından Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG yuvalanmasına karşı meşru mücadelemize yönelik AB'nin temelsiz suçlamaları üyelik müzakerelerini baltalamıştı. Açıkça söylemek isterim ki, Avrupa Birliğinin Türkiye'yi üye olarak kabul etmeye niyeti, böyle bir hedefi, samimi ve dürüst bir çizgisi, tutarlı, objektif ve ahlaki bir bakışı yoktur, hiç de olmamıştır.

Gerçekten vakit Türkiye vaktidir, vakit Brüksel macerasına son vermenin vaktidir. Egemenliğimizin Brüksel'e, sahte yeryüzü cennetine devri diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Avrupa Birliği madem bizi istemiyor, madem kırk dereden su getiriyor, madem gözünüzün üstünde kaşınız var diyor, o halde biz de onları dünden istemediğimizi, üyelik serüveninin bir an evvel noktalanması hususunda parti görüşümüzü aziz milletimizle paylaşıyoruz. Avrupa Birliğinin kirli, kindar ve tarihi hesaplarla ihata edilmiş müzakere defteri açılmamak üzere ister tek taraflı ister iki taraflı olsun mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. AB'yle doğmadık, AB'siz de ölmeyiz. AB'yle var olmadık, AB'siz de yolda kalmayız. 60 yıl kaybettik, bir 60 yıl daha kaybedemeyiz, onun bunun ağzına bakamayız. Ülkemizi yargılayan, sinirlerimizi geren, milli şerefimize dil uzatan bir birlik yapısının isteseler de artık içinde olamayız, olmamalıyız. Dünya AB'den müteşekkil değildir. Türkiye tarihi referanslarıyla, medeniyet birikimiyle, müstesna kültür hazinesiyle, kardeşlik ve iyi komşuluk hukukuyla çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. Avrupa Birliğinin PKK'yı üye örgüt statüsünde saflarına almasının önünde de bir engel kalmamıştır."

HDP İÇİN AYM'YE SESLENDİ

Devlet Bahçeli konuşmasına HDP’ye yüklenerek devam etti. AYM’nin hukuk sürecini ağırdan aldığını iddia eden Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz" dedi.

"KARABAĞ TÜRK'TÜR, TÜRK'ÜN YURDUDUR”

Bahçeli, Azerbaycan, Karabağ'da başlattığı operasyonla ilgili ise, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Ermenistan, Birleşmiş Milletler Konseyi kararları ile AGİT ilkelerini ihlal etmektedir. Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Barış görüşmelerini sekteye uğratacak, istikrar arayışlarını boşa çıkaracak her provokasyonun ağır sonuçlarına Erivan yönetimi, yeri ve zamanı geldiğinde tekrar katlanmak durumunda kalacaktır. Türkiye'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehdit eden zora dayalı kanun ve kural dışı muamele ve müdahalelere direnmesi iki devlet, tek millet onurunun bir icabıdır. Soydaşlarımız yalnız değildir. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir. Azatlık Türk'ün ve Türk yurtlarının ezeli ve ebedi kaderidir."

YENİ ANAYASA: PARTİMİZ BUNA HAZIR

Yeni anayasa tartışmalarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, yepyeni bir diriliş ruhuyla darbe anayasasının yerine herkesi kapsayan, geniş katılımlı, demokratik, insan hak ve hürriyetine bağlı, devlet ve toplum hayatının hassasiyetlerini özümseyen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, milli ilkelerle bütünleşmiş bir anayasayla yeni yüzyıla mühür vuracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Partisinin buna hazır olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 maddelik anayasa teklifimizle de hazırlıklarımız tamamlanmış, bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşılmıştır. Cumhur İttifakı olarak başaracağımızdan kuşku duymuyorum. Türkiye, dünyanın parlayan yıldızıdır. Dünyadan Türk’ü ve Türkiye'yi çekip çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmayacaktır ve dünyanın kalbi de Türkiye'den, Türk dünyasından atacaktır. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk vatanı. Var olsun Türkiye Cumhuriyeti."

“BU ÇÜRÜMÜŞÜN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİDİR”

Konuşmasında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu da hedef alan Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sezgin Tanrıkulu, TV100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.