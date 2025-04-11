Bahçeli'den Erdoğan DEM Parti görüşmesine çarpıcı yorum!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bahçeli'den Erdoğan DEM Parti görüşmesine çarpıcı yorum!

Devlet Bahçeli, Erdoğan DEM Parti görüşmesine ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün DEM Parti'nin İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'i ağırlaması gündemde geniş yankı uyandırdı.

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Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya değindiği bir açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Türkiye’nin ve komşu ülkelerin bağımsızlığı, egemenlik hakları, siyasi ve toprak bütünlüğü asla tartışma kabul etmeyecek hassas, kritik ve yakıcı konulardır.

'Terörsüz Türkiye' gayesi tavsamadan ve daha fazla uzamadan gerçekleşmeli, 10 yıllara sari bu melanet ortadan kalkmalıdır. 27 Şubat İmralı çağrısı karşılık bulmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme hem içerik hem ilerleyiş hem de simgesel ifade bakımından takdire şayandır.

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