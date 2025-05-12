Bahçeli'den fesih sonrası Kabine'ye anlamlı jest!

Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den fesih sonrası Kabine'ye anlamlı jest!

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. MHP lideri Bahçeli toplantıya Türk bayraklı bir çiçek gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.45'te Beştepe'de başladı.

Kabine'nin gündemi, bugün açıklanan tarihi bir kararla değişti. Toplantıda terör örgütü PKK'nin fesih ve silah bırakma kararının konuşulması bekleniyor.

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran terör örgütünün bu hamlesi sonrasında atılacak adımlar, yeni dönem ve hayata geçirilmesi öngörülen yasal düzenlemeler müzakere edilecek.

BAHÇELİ'DEN ÇİÇEK

İmralı'ya 22 Ekim 2024 tarihli çağrısıyla süreci başlatan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kabine toplantısına Türk bayraklı bir çiçek göndermesi dikkat çekti.

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PKK'NIN AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK, kongrede alınan kararları duyurduğu bildirgesini bu sabah 09.00 civarından yayımlamıştı.

Örgüt, bildirgesinde, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer vermişti.

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