Bahçeli'den HÜDA Par'a çok sert yanıt! Daha dün el ele tutuşuyordu

MHP lideri Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR’ın tartışmaya açtığı Anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin de konuştu.

Bahçeli, konuya ilişkin, "MHP’ye anayasanın ilk dört maddesi kapsamında yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun, anayasasının ilk 4 maddesine şaibeli tavır gösterenler, şaşı bakanlar yok hükmündedir. Özgür Beyin bize soru sormak yerine böylesi bayağı ve sakat tartışmanın neden gündemde tutulduğunu, kendisinden başlatmak kaydı ile itiraf etmesi akla ve adamlığa en yatkın seçenektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

MHP yeni yüzyılda entellektüel, siyasi, kadro açısından en donanımlı kadroya sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok, yükümüz ağırdır. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya, kardeşlik ve ortaklık kader mizahında her insanımızı bir görmeye, ayrımcılığı geçmeye, sonuna kadar azimli ve inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılını başarmakla mükelleştir.

Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır. Milletin bölünmezlik bütünü, sosyal ekonomik bünye, milli değerler hazinesi saldırı altındadır. Durum ciddidir, tehdit gittikçe cesame kazanmaktadır.

Yalanı allayıp pullayıp, gerçeği ihmal edenler esasen milletimize ve ülkemize reva gören itibarsızlardır. Türkiye'nin önü kestirmeyiz. Kılıktan kılığa giren maskeli balo soytarılarına teslim edilecek bir ülke yoktur.

Terörle mücadelede yaralanan, malul gazi kabul edilmeyen kardeşlerimizin sessiz çığlığı hala dinmemiştir. Bu kategoride yer alan kardeşlerimiz gazilere tanınan haklardan ne yazık ki istifade edememiştir. Canından vazgeçmeye hazır olanlara ne yapsak azdır. Hak sahibi kardeşlerimize ünvanlarının verilmesi ve şeref aylıklarının bağlanması TBMM'nin ilk gündem maddeleri arasında yer almalıdır.

Malul gazi sayılmayan kardeşlerimiz vazifelerini korkusuzca yerine getirmiştir. Şimdi vazife sırası bizdedir. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne göre değerlendirme yapmak tarihi ve manevi açıdan tutarlı değildir.

ABD'nin Irak'tan çekilme kararına rağmen bu ülkenin asker konuşlandırması, Suriye'de yeni üsler kurması, silah ve mühimmatı artırması gizli saklı bir şey değildir.

Lübnan'da yaşanan cihazların patlatılması tehdit algılarını zirveye çıkarmıştır. Artık hiçbir yer güvenli değildir. Artık hiçbir şey de eskisi gibi olmayacaktır.

MUHALAFETE TEPKİ

Dışarıda bileğimizi bükemeyenler, Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenler içeride milli ve güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür. Zillet içinde yuvarlanan kukla muhalefet, tetikçilik yapmaktadır. CHP genel başkanı hayal tacirliğini boş keseden atarak gerçeklerden uzaklaşmıştır. Erken seçim istemeyeceğiz açıklamasından çok geçmeden 2025 Kasım ayında erken seçim telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Deli saçması vaadiyse 1 litrelik rakının 140 liraya düşmesinden başka bir şey değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu yapıya uygun görünmemektedir.

HÜDA PAR'IN ÇIKIŞINA SON NOKTAYI KOYDU

MHP’ye anayasanın ilk dört maddesi kapsamında yoklama yapmak kimsenin haddi değildir. Kim olursa olsun, anayasasının ilk 4 maddesine şaibeli tavır gösterenler, şaşı bakanlar yok hükmündedir. Özgür Beyin bize soru sormak yerine böylesi bayağı ve sakat tartışmanın neden gündemde tutulduğunu, kendisinden başlatmak kaydı ile itiraf etmesi akla ve adamlığa en yatkın seçenektir.

Anayasanın 4. Maddesinden hareketle ilk üç maddeyi değiştirmeye yeltenecek ve buna muvaffak olacak bedbahtla bu dünya gözüyle müsaade etmemiz imkansızdır. Emel sahipleri kendilerine mutlaka kendilerine çeki düzen vermekle mesuldür.

NARİN VE SILA BEBEĞE İLİŞKİN

Sıla bebek ve Narin'e kıyanlar bedelini ödemelidir. Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine acı indirmiştir. Cinayetin ve diğer barbarlığın detaylarını anlatacak değilim. Türk adaleti canilerin yakasından tutacak. Özellikle Narin yavrumuz 29 gündür bilinçli bir şekilde istismar konusu yapılmıştır. Jandarmamız, savcımız, devletimiz göreninin başındadır. Narin yavrumuz Norveç'te olsaydı ne olurdu diyerek Türkiye'yi kötülemeye çalışanların niyetleri bellidir.