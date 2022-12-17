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Bahçeli'den ‘İmamoğlu' sorusuna yanıt: Bizim gündemimizde onlar yok

TBMM'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak karaıyla ilgili görüşü sorulan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bizim gündemimizde onlar yok" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 02:28
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Bahçeli'den ‘İmamoğlu' sorusuna yanıt: Bizim gündemimizde onlar yok

Bahçeli'den ‘İmamoğlu' sorusuna yanıt: Bizim gündemimizde onlar yok
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye muhalefet kulisinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı hakkında görüşü soruldu.

Devlet Bahçeli, "Bizim gündemimizde onlar yok" yanıtını verdi.

“ASIL HEDEF KILIÇDAROĞLU” DEMİŞTİ

Bahçeli, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada ise istinaf yolunun açık olduğunu hatırlatarak, “Karar siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur" demişti. Bahçeli, mahkeme kararının ardından İBB Başkanı İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saraçhane buluşmanın "operasyon" olarak nitelendirmiş; asıl hedefin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürmüştü.

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