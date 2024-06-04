Bahçeli'den kayyım çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. "MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır." ifadelerini kaydeden Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasına değindi.

Bahçeli, "Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmıştır. Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi demokrasiye hakarettir." açıklamasını yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek "CHP liderinin yolu yol değil. Sözleri itibarlı değildir. Kendisi her şeyi yapacaktır. Sonra da normalleşmeden bahsedecek. Dİyorum ki bu terazi o sikleti çekmez." ifadelerini kaydetti.

"Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz, ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız." ifadelerini kullanan Bahçeli, "CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir." dedi.

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Yaptığı konuşmada, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastının ardından partisine yönelen suçlamalara cevap veren Bahçeli, DEV-GENÇ’i hedef aldı. Bahçeli, "İlk silahı çekenlerin, ilk kurşunu atanların, Türkiye'yi Marksist uçuruma çekmeye çalışanların kim olduğunu biliyoruz. Marksist - Leninist militanların kanlı eylemeleri hem milletimizi hem de dava arkadaşlarımızı hedef almıştır. Onlarla her seviye hesaplaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.