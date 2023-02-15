Bahçeli'den sonra Süleyman Soylu da Haluk Levent ve Ahbap'ı hedef gösterdi: Gereği yerine getirilecektir

Türkiye, Kahramanmaraş'ı vuran ve bölgede ağır yıkıma yol açan depremlerin yaralarını tek yürek sarmaya çalışıyor.

Can kaybı artarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin 10. gününde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin, "Devletin yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Bu sahtekârların artık TV'lerde yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur" açıklamalarının ardından Soylu da AHBAP'ı üstü kapalı tehdit etti.

Soylu, "Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir" dedi.