Bahçeli’den Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti’ye çok sert sözler

Kaynak: AA
Bahçeli’den Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti’ye çok sert sözler
Bahçeli, İYİ Parti’nin geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği kurultayla ilgili ‘Neden tebrik etmiyorsunuz’ sorusuna çok sert yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli, çok konuşulan "yerel halk" çıkışı ile "Ferdi Tayfur" videosuna açıklık getirdi.

Bahçeli ayrıca İYİ Parti’nin 5.Olağanüstü Kurultayı’nda yeni genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu hakkında da açıklama yaptı.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

MEHMET ŞİMŞEK’E DESTEK

Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız.

CUMHUR İTTİFAKI DAĞILMAZ

Cumhur İttifakı’nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var, Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacaktır.

FATİH ERBAKAN’A AĞIR SÖZLER

Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradığını herkes öğrenecektir. 3-5 belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, allah da affetmeyecektir. Ayranları yok içmeye, atla gidiyorlar çeşmeye. Cumhur İttfakını zaafa uğratmak dışında gayeleri yok.

Cumhur İttifakı hesap yapanlara mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip kabineyi yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havalet ederiz.

“İHANETİ TEBRİK ETMEYİZ”

(İYİ Parti kurultayı) Neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz.

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