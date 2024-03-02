Bahçelievler’de 1 kişi lüks araç içerisinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Bahçelievler’de 1 kişi lüks araç içerisinde ölü bulundu
Bahçelievler'de, lüks bir otomobilin içinde başından vurulmuş bir kişinin bulunmasıyla ilgili polis ekipleri olayı incelemeye başladı.

Olay, Bahçelievler Neyire Neyir Sokak'ta saat 11.30 civarında meydana geldi. Vatandaşların bildirdiği bilgilere göre, 34 VOM 10 plakalı lüks bir araç içinde hareketsiz yatan bir kişi fark edildi. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık personeli ilk incelemede, kişinin kafasından vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri araç içinde detaylı bir inceleme yaptı. Bu inceleme sırasında 1 adet tabanca bulundu.

İncelemeler tamamlandıktan sonra, kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kimliği belirlenemeyen kişinin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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