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Korkunç olay. Suriyeli kadın yeni doğan bebeğini 4.kattan attı

Bahçelievler böyle vahşet görmedi. Ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini 4'üncü kattaki evinin penceresinden attı. Bebek, ölürken, S.B. isimli kadın gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:37
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Bahçelievler'de korkunç olay. Suriyeli kadın yeni doğan bebeğini 4.kattan attı

Korkunç olay. Suriyeli kadın yeni doğan bebeğini 4.kattan attı
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Bahçelievler'deki korkunç olay  Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yaşandı. Evlere temizliğe gittiği öğrenilen S.B isimli yabancı uyruklu kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak önceki gün gece saat 04.00 sıralarında pencereden binanın bahçesine attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

HAMİLE OLDUĞUNU BEN DE FARK ETMEDİM 
Apartman görevlisi Adem Peynir, "Ev sahiplerini iyi tanıyorum, nezih insanlar. Kadın daha yeni işe başladı. Deneme süresindeydi, ev temizliği için geliyordu, yatılıydı. Kadını hemen hemen her gün görüyorduk. Öyle sakıncalı bir durumu yoktu. Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş. Pat diye ses gelince kadın telaş yapmış, ev sahipleri de öyle fark etmiş" dedi.  

BEBEK EVDE DOĞMUŞ  
Esnaf Çetin Sağlam da, "Bebeği önceki gece 04.30 sıralarında pencereden atmışlar. Ben de hiç fark etmedim. Polisleri komşular aramış. Kadın yabancı uyruklu, 10-15 gündür çalışıyormuş. Ev sahipleri de kadının hamile olduğunu bilmiyormuş. Kadın, ev sahipleri hamile olduğunu öğrenirse, işten çıkarılırım diye korkmuş galiba. Evde doğmuş bebek, sonra da pencereden atmış" diye konuştu. 

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vatandaş
1.02.2023 11:51
yazıklar olsun  
 
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