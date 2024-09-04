Bahçelievler’deki hastane saldırılarında yeni tutuklamalar: Atız-Casper operasyonu genişliyor

'Atız-Casper' adlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 5 şüpheli daha tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisi ve Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Bu kanlı olayların ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, emniyet güçleri tarafından bugüne kadar 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Atız-Casper' terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 5 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüpheliden 4'ünü tutuklama kararı verdi.

Bu gelişmeyle birlikte, iki saldırı olayının 'Atız-Casper' terör örgütü ile bağlantılı olduğu kesinleşti. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan 11 şüpheliyle birlikte, örgütün İstanbul'daki yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırılarda kullanılan silahların ve patlayıcı maddelerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, örgütün diğer üyelerine ulaşmak için de yoğun çaba sarf ediliyor.