Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! DEM Parti, Öcalan görüşmesi için İmralı’da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! DEM Parti, Öcalan görüşmesi için İmralı’da

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından, TBMM Başkanvekili DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi başladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik ''Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' açıklamasının ardından ilk somut adım atıldı.

DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesine Adalet Bakanlığı'nın dün olumlu yanıt vermesinin ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün İmralı'ya gitti.

Önder ve Buldan'ın Abdullah Öcalan ile görüşmesi devam ediyor

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