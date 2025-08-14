Bahçeli’nin çağrısı sonuç verdi! Başsavcılık harekete geçti...

Son yerel seçimin ardından CHP'li belediyelere yapılan operasyonların birisi de Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılmıştı. Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyon ile belediye başkanı Rıza Akpolat dahil birçok çalışan tutuklanmıştı.

19 Mart’ta ise bu operasyonlar İBB’ye sıçramıştı. Mart ayından bu yana devam eden operasyonlarda bir iddianamenin yazılmaması CHP'nin eleştirdiği konuları arasında olmuştu.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SONRASI İLK İDDİANAME

Tartışmalarda son dönemde MHP Lideri Bahçeli'nin de değerlendirmesi ile yeniden ateşlenmişti. MHP Lideri Bahçeli son dönemde yaptığı açıklamalarda belediyelerdeki operasyonların ülke gündeminden çıkması ve suçlu varsa cezasını çekmesini, suçsuz varsa tahliye edilmesini söylemişti. Bahçeli adli tatilden hemen sonra iddianamelerin bir an evvel yazılması konusunda çağrıda bulunmuştu.

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre; bugün Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından ilk iddianame yazıldı. İlk iddianame Beşiktaş Belediyesi'ne oldu.

İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, bugün Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından ilk iddianame yazıldı. İlk iddianame Beşiktaş Belediyesi'ne yazıldı. İddianamede şüpheliler ise şu şekilde oldu;

ALİCAN ABACI

RIZA CAN ÖZDEMİR

MEHMET MANDACI

HAKAN ATEŞ

İSMET ABACI

BETÜL TAŞKIT

GÖRKEM KIZILKAYAK

ŞAZİME SENA AYATA

İsimler için TCK 63. maddesi uyarınca cezadan mahsubuna, TCK 53. maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve telep istendi.

Savcılık makamının iddianamesinin sonunda ise haklarında; Resmi Belgede Sahtecilik, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçundan haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenlerin isimleri ise şu şekilde:

İSMAİL YALÇIN, YAZGÜL YEŞİL GÜL, GÖRKEM KIZILKAYAK, BETÜL TAŞKIT KÜL, ŞAZİME SENA AYATA, EMİRHAN AKÇADAĞ