Bahçeli’nin danışmanından ‘Kurucu önder’ masalı

Bebek katili Öcalan’a ‘kurucu önder’ diye hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gelen eleştirilere karşın danışmanı Yıldıray Çiçek, ‘kurucu önder’ sözünü savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı yeni açılım sürecinde bebek ve asker katili Öcalan’a ‘kurucu önder’ diye hitap etmesi büyük tepki çekmişti. Özellikle asker anaları bu sözlere tepki göstermişti.

"AKLÎ DENGESİNİ YİTİRMİŞ BİRİNİN ÜRETİMİDİR"

Açılım süreci Meclis’e taşınırken, Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, bugünkü köşe yazısında Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’a ‘kurucu önder’ dediği sözleri savundu. Çiçek, “Bu cümleyi, PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan üzerinden yapılan bir tarifle ilişkilendirmeye çalışmak, ya ciddi bir okuma problemi ya da aklî dengesini yitirmiş birinin üretimidir” dedi.

"ABDULLAH ÖCALAN BÖLÜCÜ FAALİYETLERİN KURUCUSUDUR"

“Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK’nın ve yürüttüğü bölücü faaliyetlerin kurucusudur” diyen Çiçek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu ifade, örgüt içindeki yüzleşmeye işaret eden bir tespittir. Burada ne bir övgü vardır ne de bir meşruiyet arayışı. O hâlde sormak gerekir: Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK’nın kurucusu değil midir? Bu mesele; terör alanında kullanılan kavramlar, sıfatlar ve hiyerarşik yapı üzerinden değerlendirilecek, ustaca kullanılan teknik bir yönlendirmedir.”