Bahçeli'nin merakla beklediği tarih Edirne'den geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışları ile başlayan yeni açılım sürecinde Teröristbaşı Öcalan’ın İmralı’da silah bırakma çağrısının ne zaman geleceği ise konuşulmaya başlandı. Terör soruşturmasından tutuklanan Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hikmet Çetin’e sürece ilişkin net tarihi verdi. Demirtaş, “Haziran’a kadar bu iş biter” dedi.

“HAZİRAN’A KADAR BU İŞ BİTER”

Hikmet Çetin, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek son yaşanan açılım sürecine ilişkin görüşlerini aldı. Çetin’in 'Ne dersiniz Selahattin Bey, Öcalan'ı dinlerler mi?' sorusuna Demirtaş, 'Dinlerler, Öcalan'ı dinlerler' cevabını verdi. 'Demirtaş destekliyor mu süreci?' sorusuna ise Demirtaş, “Evet, desteklediğini söylüyor. Haziran’a kadar bu iş biter” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise gelip terör örgütünü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile birlikte yeni açılım süreci başlamıştı. Bahçeli’nin ‘DEM ile Öcalan İmralı’da görüşsün’ çağrısı ise kabul görmüştü. DEM heyeti, İmralı’ya giderek 2 kez görüşmüştü. 2 görüşmede de Bahçeli’nin talep ettiği ‘silah bırakma’ çağrısı gelmemişti. Bahçeli ise ‘bir an önce açıklayın’ çıkışı sonrası artık İmralı’dan ‘silah bırakma’ söyleminin gelmesi ise bekleniyor.