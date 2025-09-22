Bahçeli’nin ne dediğinden Erdoğan’ın haberi yok!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Bahçeli, İsrail’in Gazze zulmünü artırmasının ardından Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisine Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, 'takip edemedim' dedi. Erdoğan'ın Bahçeli'den haberdarsız olması hayretle karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze zulmünün ardından Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisi gündeme damga vurmuştu. Bahçeli’nin önerisi ise New York’ta Erdoğan’a soruldu. Erdoğan’ın “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” ifadeleri kullandı. Erdoğan’ın Bahçeli’nin Gazze çıkışından haberdar olmaması ise hayretle karşılandı.

BAHÇELİ'DEN "TRÇ" ÇIKIŞI

Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Gazze’ye uyguladığı hain soykırıma karşın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den TRÇ ittifakı çıkışı gelmişti. Bahçeli, “Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir” demişti.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'DEN HABERDARSIZ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bahçeli’nin Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın Bahçeli’nin sözlerinden haberdar olmaması ise hayretle karşılandı.

