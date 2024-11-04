Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına 'palavra' diyen İlber Ortaylı'ya MHP'den cevap geldi

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. İlber Ortaylı CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan açıklamalarına tepki gösterdi.

Ortaylı şunları söyledi:

"SİYASET ARENASINA UYARSAK PALAVRA KESEN ARKADAŞLAR OLURUZ"

“Ben bu tür şeylere inanmıyorum. İnanmadığım şeyleri savunamam. Mesela rahmetli Türkeş’te 'Kürt ne kadar Kürtse biz de o kadar Kürdüz, biz ne kadar Türksek Kürt de o kadar Türktür' Haydi efendim güle güle. Böyle bir şey olmaz. Böyle temennilerle realiteyi oturtmazsın. Bununla da sulhu salah da gelmez. Yani o olmaz. Olacak şeyleri konuşmak lazım. Ama tabi siyaset arenasıyla bizim dünyamız farklıdır. Bize siyaset arenasına uyarsak palavra kesen arkadaşlar oluruz. Bizden beklenen bu değildir. Yani biz tarihçiyiz, coğrafyacıyız, dilciyiz.”

İlber Ortaylı'ya MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten cevap geldi.

Yıldıray Çiçek Türkgün'deki yazısında Ortaylı'ya şu sözlerle cevap verdi:

"İLBER ORTAYLI GİBİLERİN ALAYCI DÜŞMANCA DÜŞÜNCELERİYLE ELBETTE DEĞERİNİ YİTİRMEZ"

"Kendisine MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin Türkiye’deki terörü bitirmeye yönelik ve Türk/Kürt kardeşliğini sağlamlaştırmaya yönelik çağrıları sorulduğunda ses tonunu alaycı bir üsluba dönüştürdü.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye’yi terörden kurtarma amacı, terör örgütlerinin ve emperyalist güçlerin istismarından bölge halkını koruma hedefi ve Türk/Kürt kardeşliğini güçlendirme adına her zaman ki gibi ortaya koyduğu irade, İlber Ortaylı gibilerin alaycı, düşmanca düşünceleriyle elbette değerini yitirmez."