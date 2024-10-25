Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası dengeler değişti! 5 parti yeni ittifak kuruyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davet etmesi kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.

Bahçeli’nin çıkışı sonrası ilk olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den bir çağrı gelmişti:

“Yapmamız gereken kafa kafaya, el ele vererek ve birlikte durarak yerli, milli, akıllı, medeni ve namuslu olan cepheyi tahkim etmektir. Bütün Cumhuriyetçileri ve Milliyetçileri birleşmeye davet ediyorum.”

5 PARTİ LİDERİ VAR

Ardından sosyal medyada İYİ Parti'den ayrılan ve yeni parti kuracak olan Yavuz Ağıralioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yan yana olduğu fotoğraflar paylaşılarak, “Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler birleşin” notu düşülmüştü.

Bu fotoğraf, Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu’na soruldu.

Karamahmutoğlu, son katıldığı televizyon programında “Milliyetçi Çatı İttifakı” hakkında şöyle konuştu:

“ÜÇÜNCÜ BİR İTTİFAK BLOĞU ÜZEİRNDE ÇALIŞIYORUZ”

"Böyle bir talep geliyor. Tabi bu fotoğraftaki haliyle değil fakat bir milliyetçi cephe veya çatı talebi var. Milliyetçi çatı ittifakı zaten bizim de üzerinde çalıştığımız bir şey. Yerel seçim döneminden bu yana üçüncü bir ittifak bloğu üzerinde çalışıyoruz. Tek tek parti isimi şu an söylemeyeyim ama yapabileceğimiz partilerle bu milliyetçi çatı ittifakını konuşuyoruz. lgi de görüyor fakat söylenen şu; daha görünen 1,5 veya 2 yıl var. Köprünün altından çok sular akar. Ancak temasta kalalım. Bu ittifak gerçekleşmesi olası, üzerinde çalışılan bir durum.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ”

Seçime yönelik bir ittifaktan ziyade anayasa değişikliğine karşı güç birliği cephesi olarak da konuşuluyor."