Bahçeşehir okulları sahibi öğretmenleri asgari ücretle çalıştırdığını kabul etti

Ünlü sunucu Kaan Sekban, sosyal medyadan Bahçeşehir Koleji'nde öğretmenlerin düşük ücretle çalıştığını söyleyerek bir paylaşımda bulundu.

Sekban, "Bahçeşehir Koleji Öğretmenleri maaşlarının asgari ücretten yattığını söyleyerek isyan ediyor. Velilerden dünyanın parasını alan bi kurumun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Bahçeşehir Kolejlerinin sahibi Enver Yücel de Sekban'a yanıt olarak paylaşımlarda bulundu.

Yücel, "22000 çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katıda." diye konuştu.

"ASGARİ DE VAR DEVLETİN 3 KATIDA"

Yücel şöyle konuştu:

"Talk Show yapmak zeka gerektirir, yanlış beyanlar ve söylemlerle prim yapamazsın. Bu benden sana bir abi nasihatı. Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm.

Yalan beyanda bulunmak sana hiç yakışmıyor.

22000 çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katıda."

Bunun üzerine Sekban Yücel'e yanıt olarak "Benim söylediğimle talk show yapmanın ne alakası var anlamadım ama, prim yapmaya inanın hiç ihtiyacım yok. Zekam 40'a kadar geliştiği kadar gelişmiştir:)Bu magazin atışmasını geçelim de doğru beyanı siz açıklayın buradan ben de doğrusu buymuş deyip tvitimi silerim hiç sorun değil" diye konuştu.

Yücel, bu paylaşım üzerine, "22000 çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katıda" diye yazdı.

Sekban da, "Demek ki beyanım yalan değilmiş, asgari ücretli öğretmenler varmış, ben -hem de böylesi fiyakalı bir eğitim kurumunda çalışan- 1 öğretmenin bile asgari ücrete mahkum edilmesini skandal olarak görürüm üzgünüm, peki kaç öğretmen bu asgari ücrete tâbi ?" diye cevap verdi.

Sekban'ın paylaşımları şöyle:

TEPKİ TOPLADI

Bahçeşehir okulları sahibi Enver Yücel'in yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan yoğun tepkiler geldi.

Yücel'e sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle:

ENVER YÜCEL KİMDİR?

Enver Yücel, 5 Mayıs 1957 tarihinde Giresun, Piraziz'de doğan Enver Yücel lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Sonrasında ise bugünkü ismi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

Enver Yücel, 1974 yılından bugüne dek başta Türkiye olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinden öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır.

Enver Yücel, bugün Türkiye ve yurtdışında eğitim veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Enver Yücel, 1998 yılında Bahçeşehir Üniversitesi kurmuştur. BAU Global çatısı altında 5 üniversite; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washinton D.C, BAU International University Berlin, BAU International University Batum, BAU International University Cyprus vardır. International Academy of Rome, BAU Global Silicon Valley Incubation Center, BAU Global Hong Kong yine BAU Global çatısı altında eğitim veren kuruluşlardır.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdüren Enver YÜCEL ayrıca; Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği'nin (TÖDER) başkanlığını da yürütmüştür.

Halen Haydarpaşa Eğitim Vakfı'nın kurucusu olarak da hizmet vermektedir. Küresel arenada, Dünya Eğitim Girişimcileri Derneği'nin ve Avrupa Sınav Hazırlama Merkezi Birliği'nin başkanı da olan Enver Yücel aynı zamanda New York Üniversitesi Steinhardt Eğitim Okulu dekanlık konseyinin Mütevelli Heyet üyesidir.

Enver Yücel'in kendi hayatını anlattığı "Hayatım Eğitim" adlı bir kitabı bulunmaktadır.