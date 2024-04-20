Bahçeye uçan minibüste 1 ölü, 8 yaralı

Kaynak: DHA
Bahçeye uçan minibüste 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da yoldan çıkıp bahçeye uçan minibüsteki Melek Demiraslan (64) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Isparta'daki kaza, saat 13.00 sıralarında Sevinçbey köyü mevkisinde meydana geldi. M.T.’nin (53) kontrolünü yitirdiği 34 GVZ 987 plakalı minibüs, yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Sürücü M.T. ile araçtaki yolcular Y.T. (46), S.T. (20), Ç.P.D. (9), M.D. (31), G.D. (29), İ.D. (7), G.H.T.(22) ve Melek Demiraslan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Melek Demiraslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minibüs çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

minibus-bahceye-uctu-1-olu-8-yarali-42739-1.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı Spor
Fenerbahçe 33 sayı fark attı 23. galibiyetini aldı
Hasankeyf’e 100 bin ziyaretçi bekleniyor Kültür Sanat
Hasankeyf’e 100 bin ziyaretçi bekleniyor
THY uçağının havada kokpit camı çatladı! İstanbul'a acil iniş... Gündem
THY uçağının havada kokpit camı çatladı! İstanbul'a acil iniş...
Samsunspor umduğunu bulamadı Spor
Samsunspor umduğunu bulamadı
Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı Gündem
Otomobil kullanan 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı, 3 kişiyi yaraladı
Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü Gündem
Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Gündem
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı