Bahçeye uçan otomobil korku dolu anlar yaşattı

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin apartmanın bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın sesi nedeniyle patlama yaşandığını zanneden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Bahçeye uçan otomobil korku dolu anlar yaşattı

(İHA) Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil apartmanın bahçesine uçtu.

Apartman duvarının bir kısmı da çarpma neticesinde yıkılırken kazanın sesi ise mahalleyi ayağa kaldırdı.

Doğalgaz patladığını zanneden vatandaşlar 112'ye bu şekilde ihbarda bulundu.

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Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler durumun kaza olduğunu görünce gereken müdahaleyi yaparken yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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