Bahmut savunmasında Çasov Yar şehri ağır bombardıman altında

Ukrayna genelinde en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Avdeevka, Ugledar, Liman ile Marinka şehirleri yönünde yoğun savaş faaliyetleri sürerken, Bahmut'ta gece gündüz şehir çatışmaları devam ediyor.

Havadan ve karadan ağır silahların kullanıldığı Bahmut cephesindeki durumun ciddiyeti Çasov Yar çevresindeki Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliğinden de anlaşılıyor.

Savaş sebebiyle aylardır ağır çatışmaların yaşandığı Bahmut cephesinde yer alan Çasov Yar şehrinde neredeyse hasara uğramayan bir ev bile kalmadı.

Rus ordusunun 3 yandan kuşattığı ve Bahmut'un merkezine giden stratejik yolun da bölgeden geçmesi sebebiyle Çasov Yar, yoğun saldırıların hedefi oluyor.

Güvenlik nedeniyle çoğu kişinin tahliye edildiği şehirde kalmaya cesaret eden siviller ise mermilerin altında yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Bombardımanlar nedeniyle harabeye dönen şehirde, daha çok sığınaklarda kalan siviller saldırı tehlikesinden ötürü sokağa çıkmamayı tercih ediyor.

Peş peşe patlamaların meydana geldiği Çasov Yar'da her türlü zorluğa rağmen ayakta kalmaya çalışan siviller, kendilerine dağıtılan insani yardımlarla yaşamlarını sürdürüyor.

"EVİMİZ DE EŞYALARIMIZ DA AĞIR HASARA UĞRADI"

Gittikçe artan saldırılar nedeniyle sivil altyapının ağır hasara uğradığı Çasov Yar ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde kalanlar korku dolu anlar yaşıyor.

Topçu saldırısı nedeniyle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü müstakil evin sahibi 79 yaşındaki Galina Lotsman, saldırı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lotsman, 1966'dan itibaren Çasov Yar'da kocasıyla beraber yaşadığını belirterek, "Ekmek almaya çıkmıştım, eşim ise bahçede çalışıyordu. Bu arada saldırı oldu. Eve gelince olanları gördüm." ifadesini kullandı.

Evde olmadıkları için hayatta kaldıklarını vurgulayan Lotsman, "Burada saldırı oldu. Geçen gün yine bizim yakınımıza mermi düştü. Evimiz de eşyalarımız da ağır hasar aldı." dedi.

"TEHLİKEYE RAĞMEN EVİMİZİ TERK ETMEK İSTEMİYORUZ"

Çasov Yar'da sık sık topçu saldırılarının hedefi olan bir sokakta eşiyle yaşayan 76 yaşındaki Lyudmila, birkaç gün önce evlerine saldırı düzenlendiğini anlattı.

Yaşadıkları sokağa genelde topçu mermilerin isabet ettiğini aktaran Lyudmila, tehlikeye rağmen evlerini terk etmek istemediklerini belirtti.

Lyudmila, "Özelikle gece saatlerinde ağır saldırılar oluyor. Bazen o kadar ağır saldırı oluyor ki başımızı yukarıya kaldıramıyoruz." ifadesini kullandı. (AA)