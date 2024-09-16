Bahşişler vergilendirilecek mi? Motokuryeler için düzenlemede sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, motokurye sektöründe köklü değişiklikler öngörüyor. Bu düzenlemelerle birlikte, kuryelerin teslim aldıkları gönderiler için artık 30 dakikalık bir teslimat taahhüdü vermeleri mümkün olmayacak.

Gönderilerin, "makul süre" içerisinde alıcısına ulaştırılması zorunlu hale gelecek. Ayrıca, motokuryeler için kullanılan motosikletlerin 10 yaşından, otomobillerin ise 20 yaşından büyük olmaması gerekecek. Bu da sektörde daha güvenli ve modern araçların kullanılmasını sağlayacak.

KORUYUCU EKİPMAN ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeler, yetki belgesi sahiplerini, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlama zorunluluğu ile de karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca, motokuryelerin "U-Net" numaralı reflektif yelek giymeleri mecburi olacak. Bu önlem, kuryelerin hem güvenliğini hem de trafikte daha görünür olmasını sağlayacak.

CHP’Lİ SARIGÜL’DEN SORU ÖNERGESİ

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na motokuryeleri ilgilendiren bu düzenlemelerle ilgili çeşitli sorular yöneltti.

Sarıgül, her yıl yaklaşık 200 motokuryenin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu konudaki çalışmaların ne aşamada olduğunu sordu. Ayrıca, motokuryelerin bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik bir düzenlemenin olup olmadığını da gündeme getirdi.

“DÜZENLEME SON AŞAMAYA GELDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik düzenlemelerin son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakanlık, yurtdışındaki uygulamaları ve Türkiye’deki mevcut durumu dikkate alarak hazırladığı taslağı, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne sundu. Uraloğlu, "Bu düzenleme üzerinde titizlikle çalışıyoruz ve son aşamaya geldik" dedi.

BAHŞİŞ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bakanlık ayrıca, motokuryelerin bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda şu an için herhangi bir düzenlemenin olmadığını belirtti. Uraloğlu, bu konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu ve şu an için herhangi bir çalışma yürütülmediğini ifade etti.