Bakan açıkladı. 17 ilde uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan açıkladı. 17 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde yapılan Narkoçelik 29 operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

17 ilde uyuşturucu operasyonu

Bakan Yerlikaya 17 ilde düzenlenen Narkoçelik 29 operasyonunun detaylarını açıkladı. 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 kök kenevir ve 4 bin 481 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 103 torbacı yakalanırken yakalanan şahıslardan 45’inin tutuklandığı ve 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Son yıllarda Türkiye’ye kaçak bir şekilde sokulan metamfetamin can almaya devam ederken, yapılan operasyonda Kilis’te 125 kg, Van’da 17 kg ve Aydın’da 2 kg metamfetamin yakalanması da dikkatleri çekti.

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