Bakan açıkladı: 3 ilde operasyon, 43 gözaltı

3 ilde yasa dışı bahisçilere yönelik 'Sibergöz' operasyonu düzenlendi. Operasyonların devam ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları da paylaştı.

KAYNAK: DHA
Bakan açıkladı: 3 ilde operasyon, 43 gözaltı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ” operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki
Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan SİBERGÖZ Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin;

- Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 - 10.000 TL karşılığında temin ettiği,
- Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı,
- Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 MİLYAR TL işlem hacmi bulunduğu
- Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları,
- Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre;
* 71.415 TL Türk Lirasına,
* Muhtelif miktarda döviz ve altına,
* Çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle????????

Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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