Bakan açıkladı. Aile fonuna başvuru tarihi açıklandı

Aile fonuna ilişkin Adıyaman’da açıklama yapan Bakan Göktaş Aile ve Gençlik fonuna ilişkin yapılan çalışmaların tamamlandığını belirterek,

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız.

Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız.

Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler." İfadelerini kullandı.

İLK DEFA DEPREM BÖLGESİNDE UYGULANACAK. BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN YAPILACAK

Bakan Göktaş açıklamasının devamında çalışmasının bittiği olan Aile ve Gençlik fonunun ilk olarak deprem bölgelerinde yapılacağını ve başvuruların e devlet üzerinden yapılacağını ifade ederek, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız.

Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler." şeklinde konuştu.

150 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Daha önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.