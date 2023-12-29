Bakan açıkladı. Bir yılda 23 milyar liralık uyuşturcu ve kaçak eşya ele geçirildi

Ticarete Bakanı Ömer Bolat, bu yıl içinde yakalanan uyuşturucu ve kaçak eşya miktarını ve rakamsal değerini açıkladı.

Bakan Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılı kaçakçılık rakamlarını tek tek değerlendirdi. Yasa dışı ticaretle mücadelede ettiklerini ifade eden Bakan Bolat, hem haksız ticareti engellemek hem devletin gelir kaybını engellemek hem de halkımızın güvenle yaşamasını sağlamak için büyük çaba sarfettiklerini kaydetti.

Havada, karada, demir yollarımızda hareket eden her araç dikkatli bir şekilde takip edildiğini söyleyen Bakan Bolat, 154 tane gümrük noktasında gümrük çalışanıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandığını açıkladı.

'12 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI'

Gümrük Muhafa Komuta Merkezi'yle 780 bin kilometrekarelik bir alanda 7/24 çalıştıklarını söyleyen Bakan Bolat, 2023 yılı içinde 182 milyon yolcuyu kontrol ettiklerini, 4 milyon 800 bin TIR'ı kontrolden geçirdiklerini ifade ederek, 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1302 adet araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya ele geçirdiklerini kaydetti.