Bakan açıkladı. Cuma günü hesaplara yatıyor

Kaynak: AA
Bakan açıkladı. Cuma günü hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği olan 3 Milyar 870 milyon lira paranın cuma günü üreticilerin hesaplarına yatacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kıymanın bile kilosunun 500 liraya çıktığı küçükbaş hayvancılığın başkenti Van'da destekleme ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Van'dan bir müjde vermek istediğini söyleyen Yumaklı "Anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerini bu cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız." dedi.

Tarımsal üretim açısından önemli illerden biri olan Van'ı ziyaret ettiklerini kaydeden Yumaklı, " Yaklaşık 38,4 milyar liralık yatırım ve desteklerle bu alt yapının oluşması sağlanmış oldu. Su ve sulama alanında da 23,5 milyar liralık yatırımla 173 tesis hizmete alındı. Kırsal kalkınma desteklerimiz de devam ediyor. Ağaçlandırma anlamında da 6,6 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olduk. Yaklaşık 1,1 milyon dekar alana sahip 14 ovamızı da koruma altına almış olduk. Van'da üretilen 18 ürün de coğrafi işaret alarak markalaşma yolunda önemli adım attı." diye konuştu.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ CUMA GÜNÜ HESAPLARDA

Hayvancılık destekleme ödemelerini cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktaracaklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütün yetiştiricilerin daha verimli, daha kaliteli, daha üretken şekilde üretimlerini yapabilmesi adına hayvancılık desteklerini yeniden revize ettiklerini söyledi.

Yumaklı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği başta olmak üzere birçok başlıkta toplam 3 milyar 870 milyon liralık hayvancılık destekleme ödemelerini bu cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

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