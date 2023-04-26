Bakan Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Semalardaki güven timsali olan pilotlarımız; yetenekleri, eğitimleri, disiplinleri ve üstün sorumluluk anlayışlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin gurur kaynağıdır" dedi.

Bakan Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman ve fedakar pilotlar başta olmak üzere, tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladığını belirterek, "Kahraman pilotlarımız, semalarımızı korumasından terörle mücadele kapsamında icra edilen harekatlara, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin kararlıkla korunmasından gerek yurt içi gerekse uluslararası insani yardım faaliyetlerinin icrasına kadar üstlendikleri tüm görev ve sorumlulukları büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Semalardaki güven timsali olan pilotlarımız; yetenekleri, eğitimleri, disiplinleri ve üstün sorumluluk anlayışlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin gurur kaynağıdır. Kahraman pilotlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri tüm görevleri başarılarıyla yerine getireceklerine inancımız tamdır. Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı imkan ve kabiliyetlerle desteklenen üstün yetenekli pilotlarımız ile Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü, semalarımız çok daha güvende olacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm pilotlarımızı rahmet ve minnetle, gazi pilotlarımızı şükranla yad ediyorum. Tüm pilotlarımızı bir kez daha en içten duygularla kutluyor; kendilerine emniyetli uçuşlar, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: DHA)

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