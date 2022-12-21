Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeliler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

TRT Haberde yer alan habere göre Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Komşumuz Yunanistan, istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleriyle yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte. Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında silahsız olarak NATO görevi yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Tabii gerekli karşılık anında verilmiştir. Bu düşmanca tavır, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

Bizim beklentimiz Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları ve problemlerin diyalog yoluyla çözülmesine yoğunlaşmalarıdır.

Sonuç olarak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de bizler Türkiye diyaloga açık olmakla birlikte hiçbir oldubittiye müsaade etmedik bugüne kadar, bundan sonra da etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna da muktediriz.

Bu konuda başta ABD olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul, mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de buradan özellikle belirtmek istiyoruz.