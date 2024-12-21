Bakan Bak: Suriye'de bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Bakan Bak, kongre öncesinde Antakya Derince Mahallesi'nde yapımı devam eden 1000 kişilik Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesis inşaatında incelemelerde bulundu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da eşlik ettiği ziyarette, Bakan Bak proje detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"HATAY'IN AYAĞA KALKMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ziyaretin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen kongrede konuşan Bakan Bak, Hatay için yapılacak çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Bakan Bak, "Hep beraber Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Hep beraber burası için, Hatay için, ülkemiz için çalışacağız" dedi. Hatay'ın 6 Şubat depreminde büyük kayıplar verdiğini hatırlatan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye olan inanç ve desteğine de dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 'Bu konutları da bitireceğiz, Hatay'ı da inşa edeceğiz' dedi ve şimdi sonuçları görüyoruz" şeklinde konuştu.

"TERÖRSÜZ SURİYE İSTİYORUZ"

Bakan Bak, kongredeki konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değindi. Türkiye'nin Suriye'deki durumla ilgili net bir duruş sergilediğini belirten Bak, "Terörsüz Suriye istiyoruz ve orada bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Hatay'ın, Suriye için kritik bir nokta olduğuna dikkat çeken Bakan Bak, "Hatay, lojistik olarak, hizmet olarak ve devletimizin Suriye politikası açısından çok önemli bir bölge. O nedenle Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bölgemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.