Bakan Bak'tan şampiyon olan Filenin Sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Milletler Ligi finalinde Çin'i 3 - 1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

KAYNAK: AA
Bakan Bak'tan şampiyon olan Filenin Sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZ BİZE HARİKA BİR GECE YAŞATTILAR"

Bakan Bak, maçın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı da telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Bak, telefonda yaptığı konuşmada, şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şampiyon olan milli takımı tebrik eden Bak, "Müthiş bir mücadele oldu. Vargas, Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in oyunu, diğer oyuncuların katkısı müthişti. Oyuncularımız bize harika bir gece yaşattılar. Onlarla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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