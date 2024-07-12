Bakan Bayraktar açıkladı: TTK özelleştiriliyor mu?

Kaynak: AA
Bakan Bayraktar açıkladı: TTK özelleştiriliyor mu?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirilmesi yönündeki iddialar hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklama geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirilmesi yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten milletvekilleri, AK Parti il başkanları ve Genel Maden İş Sendikası temsilcileriyle yapılan toplantının detaylarını paylaştı.

Toplantıda, TTK'nin şu anki konumu, maden işçilerinin çalışma şartları ve bölgesel ekonomik gelişim gibi meselelerin masaya yatırıldığı belirtildi. Bakan Bayraktar, TTK'nin özelleştirileceği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını ve bu kurumun, köklü bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden şu paylaşımda bulunarak iddiaların asılsız olduğunun bilgisini verdi: "Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun mevcut durumu, madencilerimizin çalışma koşulları ve bölgenin ekonomik kalkınması gibi konuları ele aldık. Kamuoyunu bir süredir meşgul eden TTK'nin özelleştirileceğine dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirmek isterim. Köklü ve milli bir değer olarak hizmet veren TTK, faaliyetlerine devam edecektir."

TTK NEDİR? TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU NE İŞ YAPAR?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ülkenin taşkömürü madenciliği sektörünü düzenleyen ve yöneten resmi bir kurumdur. Bu kurum, Türkiye'nin taşkömürü rezervlerini işletme, madencilik operasyonlarını sürdürme ve bu doğal kaynağın ekonomiye olan katkısını maksimize etme görevini üstlenmektedir.

Enerji alanında kritik bir role sahip olan taşkömürü, elektrik üretimi, sanayi faaliyetleri ve konut ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. TTK, taşkömürünün verimli çıkarılması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerini koordine ederek, Türkiye'nin enerji gereksinimlerinin karşılanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

TTK'nın sorumlulukları arasında, taşkömürü madenciliğinin etkin bir şekilde yönetilmesi, rezervlerin keşfi ve geliştirilmesi, maden alanlarının planlanması ve işletilmesi, çalışanların güvenlik ve sağlık standartlarının belirlenmesi ve uygulanması, üretim ve dağıtım politikalarının oluşturulması gibi görevler bulunmaktadır. Türkiye'nin enerji güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olan TTK, taşkömürü endüstrisinin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

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