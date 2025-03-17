Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ile MVM CEEnergy CEO'su Gábor Orbán ve beraberlerindeki heyeti bakanlıkta kabul etti.

Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan Büyükelçisi Matis ile MVM CEEnergy CEO'su Orbán ve beraberlerindeki heyeti bakanlıkta kabul ettiklerini kaydederek, "Görüşmemizde Macaristan'a halihazırda devam eden doğal gaz ihracatımızı ve ülkelerimiz arasında doğal gaz ticaretini geliştirmek yönünde atılabilecek adımları ele aldık. Ayrıca MVM ile milli şirketlerimizin ortak geliştirebileceği projeleri, MVM'nin Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik piyasasına sağlayabileceği katkıları değerlendirdik. Türkiye ve Macaristan arasında devam eden güçlü enerji iş birlikleri, bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Flash TV patronu Erhan Kork hakkında yeni gelişme
Flash TV patronu Erhan Kork hakkında yeni gelişme
Mahsun Kırmızıgül artık o şarkıyı söylemeyecek!
Mahsun Kırmızıgül artık o şarkıyı söylemeyecek!
Muğla'da deprem (17 Mart 2025)
Muğla'da deprem (17 Mart 2025)
Bakan Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti
Bayraktar, Macaristan Büyükelçisi Matis'i kabul etti