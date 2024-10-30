Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması. Ocak ayını işaret etti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşan ocak ayında doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını duyurdu. Bu açıklama, düşük maaşlarla geçim mücadelesi veren emekliler ve asgari ücretliler için umut kaynağı oldu. Birçok vatandaş, kiradan sonra en büyük mali yükü oluşturan enerji faturalarının artıp artmayacağını merak ediyor.

Havaların soğumasıyla birlikte, doğal gaz ve elektrikle ısınan haneler, zam olasılığına karşı endişelerini dile getiriyor. Özellikle düşük gelirli gruplar, "Faturalara zam yapılırsa, bütçemiz iyice sarsılır" şeklinde yorumlarda bulunuyor. Çoğu kişi, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor ve merdiven altı ürünlerle geçinmeye çalışıyor.

AZ TÜKETENE DESTEK

Bakan Bayraktar, enerji fiyatlarındaki yeni düzenlemelerin, yüksek tüketim grubundaki konutları doğrudan etkileyeceğini belirtti. Bu düzenleme ile hane halklarının enerji maliyetlerinin daha gerçekçi bir şekilde yansıtılacağını vurguladı. 200 kilowatt-saatlik ortalama tüketimi aşan haneler, gerçek maliyetleri ödemek zorunda kalacak.

Bayraktar, Türkiye’deki 40 milyon mesken abonelerinin yalnızca yüzde 3’ünün, yani yaklaşık 1,2 milyon hanenin bu düzenlemeden etkileneceğini söyledi. Bu kesim, yüksek enerji tüketimleri nedeniyle daha fazla maliyet ödemek durumunda kalacak. Düşük tüketim yapan vatandaşların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan, desteklerin yalnızca ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Yüksek tüketimi olan kişilerin, genellikle mali durumu daha iyi olduğundan, bu grubun desteklenmeyeceğini belirtti. Ancak camiler ve cemevleri gibi bazı istisnaların devam edeceğini de ekledi.