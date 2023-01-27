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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'asgari ücrete ara zam gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 00:11
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Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye büyümede OECD'de 2. ülke konumundadır. IMF programları istikrarsızlık getirir. Türkiye pandeminin getirdiği olumsuzluğa dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız. Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız. Kamuda daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

EYT'DE SON DURUM

EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir.

"GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU SEÇİM ÖNCESİ ÇÖZECEĞİZ"

Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.

SENDİKA MESAJI

Sendikalaşmanın Türkiye'nin demokrasisine yapacağı katkı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeyi açıklayacağız.”

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vatan
27.01.2023 00:55
enflasyon filan düşmüyor tamamen yalan söylüyorlar zamlar net şekilde raflarda belli  
 
Ateş Kuzey
27.01.2023 00:40
İlk defa Türkiye de böyle birşey oluyor. Akp oyları yükselsin diye, muslukları açıyor, ama aksine oylar düşüyor. Bakanın anlamadığı vatandaş artık uyandı ve daha iyisini hak ettiğine inanıyor.  
 
Derya
27.01.2023 00:32
Enflasyon düşüyor mu. Yalancının iki yakası bir araya gelmesin  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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