Bakan Bolat boykot kırmak için alışverişe çıktı! Milyonlar pahalılıkla boğuşurken...

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Bakan Bolat boykot kırmak için alışverişe çıktı! Milyonlar pahalılıkla boğuşurken...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün sabah saatlerinde boykot çağrılarına tepki olarak sahaya inerek alışveriş yapması geçim derdi ile boğuşan emekli ve asgari ücretliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında 'boykot' yapanlara "azgın azınlık" ifadelerini kullanmış ve 2 Nisan'da alışveriş çağrısında bulunmuştu. Bolat, bugün sabah saatlerinde sahaya inerek alışveriş yaptı. Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin geçim derdi yaşadığı ve hayat pahalılığında dert vurduğu ortamda Bolat’ın alışveriş yapması ise tepki çekti. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Bakanlığı da fahiş fiyatlara karşı boykot çağrısı yapmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar gerçekleştirilmişti. Son olarak boykot çağrılarında gençlerden bir talep geldi. Gençler, 2 Nisan için boykot çağrısı yapmıştı. Boykot çağrısı sonrası Başsavcılık, soruşturma başlattı. Bakanlardan ise tek tek tepki açıklamaları gelmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında 'boykot' yapanlara "azgın azınlık" ifadelerini kullanarak alışveriş çağrısında bulunmuştu.

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BOYKOTU KIRMAK İÇİN ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Bakan Bolat, bugün paylaşımında alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarına yer verdi. Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin geçim derdi yaşadığı bu ortamda Bolat'ın alışveriş yaparak tepki göstermesi ise dikkat çekti. Bolat, paylaşımında şunları söyledi;

“Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü. Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk”

AÇLIK SINIRI MAAŞLARI GEÇTİ

Milyonlarca emekli ve asgari ücretin geçim derdi ile boğuştuğu Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu tarafından açıklanan Mart ayı verilerinde ortaya çıktı. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı tespit edildi. Konfederasyonun araştırmasına göre, Mart ayında açlık sınırı 1.500 TL artışla 25.720 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 2.899 TL’lik artışla 78.230 TL’ye yükseldi. Açlık sınırı emekli maaşını neredeyse ikiye katladığı görüldü.

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