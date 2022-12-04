4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Dönmez açıkladı: 8 ayda 37 binden fazla abone doğal gazı borcu nedeniyle kesildi

Bakan Dönmez açıkladı: 8 ayda 37 binden fazla abone doğal gazı borcu nedeniyle kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 657 abonenin doğal gazının borcu nedeniyle kesildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 17:47
Takip Et

Bakan Dönmez açıkladı: 8 ayda 37 binden fazla abone doğal gazı borcu nedeniyle kesildi

Bakan Dönmez açıkladı: 8 ayda 37 binden fazla abone doğal gazı borcu nedeniyle kesildi
+
Aa
-

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, faturalarını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abonelerin sayısını sordu. Gürer’in önergesine yanıt veren Dönmez, Türkiye genelinde borcu ödenmediği için doğal gazı kesik olan abone sayısının 2021 yılı için 22 bin 142 olduğunu ve bu sayının 2022 yılının ilk 8 ayında 37 bin 657’ye yükseldiğini açıkladı. Dönmez, “EPDK Bildirim Sistemi üzerinde veriler belirli periyotlar halinde raporlanmaktadır. Bu kapsamda EPDK veri tabanında ortalama anlık ve günlük veriler bulunmamaktadır” dedi.

Gürer ise bugün yaptığı açıklamada Bakan Dönmez’in yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Ekonomik kriz her alanda vatandaşı zorluyor. Doğal gaza 8 ayda 37 bin 657 kişi ödemesini yapamamış. Elektrik, akaryakıt zamları, sabit ve dar gelirlinin belini büktü. Artık insanlar battaniye altında soğuktan korunmaya çalışıyor, elektrik düğmesine elleri gitmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı, market fiyatlarını gündeme getiriyor ama kendisinin bilgisi dahilinde elektrik, doğal gaz, akaryakıta gelen zamlar için hiç söz etmiyor.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
2
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
3
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
5
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
6
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
7
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Babacan: Enflasyonun sebebi kendileri ama bir başka suçlu arıyorlar kendilerine
﻿Yemen'de 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
﻿Yemen'de 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
﻿Yemen'de 375 binden fazla mayın ve mühimmat temizlendi
﻿Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam mücadelesini kazandı
﻿Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam mücadelesini kazandı
﻿Prematüre bebek Sevim Sultan yaşam mücadelesini kazandı
﻿Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı
﻿Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı
﻿Konya'da otomobil kontrolden çıktı: 1 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.