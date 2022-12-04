Bakan Dönmez açıkladı: 8 ayda 37 binden fazla abone doğal gazı borcu nedeniyle kesildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, faturalarını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abonelerin sayısını sordu. Gürer’in önergesine yanıt veren Dönmez, Türkiye genelinde borcu ödenmediği için doğal gazı kesik olan abone sayısının 2021 yılı için 22 bin 142 olduğunu ve bu sayının 2022 yılının ilk 8 ayında 37 bin 657’ye yükseldiğini açıkladı. Dönmez, “EPDK Bildirim Sistemi üzerinde veriler belirli periyotlar halinde raporlanmaktadır. Bu kapsamda EPDK veri tabanında ortalama anlık ve günlük veriler bulunmamaktadır” dedi.

Gürer ise bugün yaptığı açıklamada Bakan Dönmez’in yanıtını şöyle değerlendirdi:

“Ekonomik kriz her alanda vatandaşı zorluyor. Doğal gaza 8 ayda 37 bin 657 kişi ödemesini yapamamış. Elektrik, akaryakıt zamları, sabit ve dar gelirlinin belini büktü. Artık insanlar battaniye altında soğuktan korunmaya çalışıyor, elektrik düğmesine elleri gitmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı, market fiyatlarını gündeme getiriyor ama kendisinin bilgisi dahilinde elektrik, doğal gaz, akaryakıta gelen zamlar için hiç söz etmiyor.”