Bakan Ersoy depremzedeleri 'talihli' diyerek anons etti. Ece Üner tepki gösterdi

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde hak sahiplerine anahtar teslim etti. Tören esnasında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un depremzede aileleri talihliler şeklinde anons ederek sahneye çağırması ise tepki çekti.

Sosyal medyada da eleştirilen ifadeye bir tepki de Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner'den geldi. Haber sunarken toplumsal konularda görüşlerini sert dille ifade eden Üner, Bakan'ın sözlerine de tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konut verilecek olan depremzedeleri “talihliler” olarak sahneye çağırması ile ilgili olarak Ece Üner, canlı yayında şunları söyledi:

"Gündemden gerçeklikten ne kadar kopuk olabildiğine dair her gün yeni bir arşa çıkarıldı artık onu da geçiyor artık gökyüzü limit mi diyelim yeni bir şey geliyor bir skandal ifade geliyor yine bir ödül töreni AK Partililerin olduğu bir tören bir takım depremzedelere konut veriliyor yardım veriliyor fakat onların gerçeği 6 Şubat yeni geçti değil mi daha yeni hatırladık ne kadar çok kaybımız olduğunu onların o kayıplarını gideremedikleri gibi yeni yeni kayıplarla karşı karşıya olduğunu yüz yüze olduğunu konuştuk. Canlarından oldular, hayatlarından oldular, nefeslerinden oldular, evlatlarından oldular, evlerinden oldular, anılarından oldular, hatıralarından oldular, oldular da oldular, bi de çıktı şimdi 'talihli' oldular neden çünkü Turizm Bakanı onları sahneye talihliler diye çağırdı"