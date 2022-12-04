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Sağlık Bakanı Koca günlük ortalama muayene sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini Avrupa ülkeleriyle kıyasladığı bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 00:02
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Bakan Fahrettin Koca günlük ortalama muayene sayısına dair bir paylaşım yaptı

Sağlık Bakanı Koca günlük ortalama muayene sayısını açıkladı
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Yılın 10 ayında aile hekimliklerinde 248 milyon 335 bin muayene yapıldığını belirten Koca, "Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor" sözlerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın sağlık sistemine ilişkin bazı verileri paylaştı.

RANDEVU SAYILARINA GÖNDERME YAPTI

Avrupa medyasına göre, İngiltere'de muayene olabilmek için bekleyen 7,1 milyon kişi bulunurken Türkiye'de sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayısının 945 bin olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"Avrupa medyasına göre, Fransa'da 15 milyondan fazla insan, pratisyen hekime ulaşmakta zorluk yaşıyor. Türkiye'de, yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerimizde 248 milyon 335 bin muayene yapıldı. Günlük ortalama muayene sayısı 827 bin 783. Bu sağlık sistemi dünyanın gözünde tütüyor." (AA)

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