Bakan Fidan bugün İran'a gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Fidan bugün İran'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran'a gidiyor.

Hakan Fidan neden İran'a gidiyor?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran'a gidecek.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu.

Pezeşkiyan için bugün, birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların katılımıyla yemin töreni düzenlenecek.

Yemin töreninin ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabineyi güvenoyu için Meclis'e sunacak.

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