Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü

Kaynak: DHA / İHA
Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık 90 dakika sürdü. Görüşmelerde, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ortadoğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'u İstinye’deki İstanbul Temsilciliğimizde ağırladı" denildi.


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