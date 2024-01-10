Bakan Fidan Kırgızistan’da görüşmeler gerçekleştirerek anlaşma imzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'daki görüşmelerinden sonra Tacikistan'a geçti. Bakan Fidan, ilk olarak başkent Duşanbe'deki Dusti Meydanı’ndaki İsmail Somon anıtına gitti. Bakan Fidan daha sonra Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü. Görüşmede siyasi, ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik, terörle mücadele alanlarında iş birliği konuları masaya yatırıldı. Ayrıca iki ülke arasında uluslararası ve bölgesel örgütler kapsamında iş birliği konuları da ele alındı. Görüşmenin sonunda, “Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı” imzalandı.

BAKAN FİDAN CUMHURBAŞKANI RAHMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Tacikistan ile Türkiye arasındaki iş birliği konuları üzerinde konuşuldu. Cumhurbaşkanı Rahman, ilişkilerin gelişme sürecinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rahman, çok yönlü ve uzun vadeli ikili iş birliğinin daha da genişletilmesinin iki ülkenin de çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. Rahman ve Fidan başta ekonomik ve sosyal olmak üzere karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm alanlarda iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin gerekli olduğuna işaret ederek bu sürecin daha aktif hale getirilmesini desteklediklerini dile getirdi.

Tacikistan ile Türkiye arasında ekonomi, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli noktaları olduğu kaydedildi. Eğitim, bilim, kültür ve turizm alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda istişare edildi. Ayrıca kültür faaliyetlerinin iki ülke topraklarında düzenlenmesinin, kültürel ve insani ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sağlayan faaliyetlerden biri olduğunun altı çizildi. Görüşmede ayrıca Afganistan ve Filistin'deki durum da dahil olmak üzere önemli bölgesel ve küresel konular da masaya yatırıldı.