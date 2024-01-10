Bakan Fidan Kırgızistan’da görüşmeler gerçekleştirerek anlaşma imzaladı

Kaynak: İHA
Bakan Fidan Kırgızistan’da görüşmeler gerçekleştirerek anlaşma imzaladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Duşanbe'de Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldiği görüşmede “Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı” imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'daki görüşmelerinden sonra Tacikistan'a geçti. Bakan Fidan, ilk olarak başkent Duşanbe'deki Dusti Meydanı’ndaki İsmail Somon anıtına gitti. Bakan Fidan daha sonra Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü. Görüşmede siyasi, ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik, terörle mücadele alanlarında iş birliği konuları masaya yatırıldı. Ayrıca iki ülke arasında uluslararası ve bölgesel örgütler kapsamında iş birliği konuları da ele alındı. Görüşmenin sonunda, Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı” imzalandı.

BAKAN FİDAN CUMHURBAŞKANI RAHMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Tacikistan ile Türkiye arasındaki iş birliği konuları üzerinde konuşuldu. Cumhurbaşkanı Rahman, ilişkilerin gelişme sürecinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rahman, çok yönlü ve uzun vadeli ikili iş birliğinin daha da genişletilmesinin iki ülkenin de çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. Rahman ve Fidan başta ekonomik ve sosyal olmak üzere karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm alanlarda iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin gerekli olduğuna işaret ederek bu sürecin daha aktif hale getirilmesini desteklediklerini dile getirdi.

aw116772-04.jpg

Tacikistan ile Türkiye arasında ekonomi, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli noktaları olduğu kaydedildi. Eğitim, bilim, kültür ve turizm alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda istişare edildi. Ayrıca kültür faaliyetlerinin iki ülke topraklarında düzenlenmesinin, kültürel ve insani ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sağlayan faaliyetlerden biri olduğunun altı çizildi. Görüşmede ayrıca Afganistan ve Filistin'deki durum da dahil olmak üzere önemli bölgesel ve küresel konular da masaya yatırıldı.

aw116772-10.jpg

Son Haberler
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? Keşfet
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Sizde yapabilirsiniz Gündem
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Sizde yapabilirsiniz
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo Otomotiv
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo
Epstein dava dosyalarının son bölümü de ortaya çıktı. Cinsel istismar, pedofili ve fuhuş adasında son gelişmeler Dünya
Epstein dava dosyalarının son bölümü de ortaya çıktı. Cinsel istismar, pedofili ve fuhuş adasında son gelişmeler
Fatih Altaylı öyle bir Faruk Koca yazısı yazdı ki. Okuyan okumayana anlatsın Spor
Fatih Altaylı öyle bir Faruk Koca yazısı yazdı ki. Okuyan okumayana anlatsın
Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor Gündem
Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor